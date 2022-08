Italie : Un immigrant tunisien et 3 africains démarrent une entreprise

Le camion Frittour fait escale à Guardia Sanframondi, en Italie, où se tient jusqu’au 10 août prochain la 29e édition de Vinalia qui a choisi cette année le ” Street Food ” comme une opportunité d’insertion sociale et professionnelle pour les immigrés qui, après une formation et une expérience professionnelle de 6 mois, ont créé une activité entrepreneuriale.

Zaidi est né et a vécu en Tunisie, Teresa vient du Sénégal, Salif du Burkina Faso, et Mustapha vient d’Egypte : ils ont entre 18 et 30 ans et derrière eux des histoires toujours trop semblables les unes aux autres ; des histoires d’évasions, de guerres, de pauvreté extrême et réelle. Des histoires qui les unissent aux nombreux immigrés qui arrivent en Italie pleins d’un espoir qui meurt aussitôt : l’espoir d’une vie meilleure qui, pourtant, n’est souvent qu’une illusion. Une fois arrivés dans ce qui est pour eux la “Terre Promise”, ils doivent en effet faire face aux préjugés et au racisme endémique.

Mais souvent, heureusement, cela ne signifie pas toujours et parfois un rêve trop risqué même pour être imaginé se réalise : le tunisien Zaidi, Teresa, Salif, et Mustapha sont arrivés à Naples fatigués et éprouvés par beaucoup de souffrance mais ici ils ont trouvé les mains tendue des opérateurs du Consortium Co. Re. qui, grâce au projet financé par la Fondation avec Il Sud, les ont aidés à démarrer leur propre activité entrepreneuriale en veillant à ce que l’insertion sociale passe du travail à l’insertion.