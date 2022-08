Espace : Finalement plus de peur que de mal pour la fusée chinoise

Les débris de la Longue Marche 5B sont finalement retombés sur Terre, samedi 30 juillet 2022, sans faire de victime ou de dégât matériel, indique le site spécialisé numerama.com, qui ajoute qu’il a toutefois fallu de peu, car «… ces morceaux auraient pu tomber sur des habitations » situées à quelques centaines mètres.

Il est à rappeler que l’agence spatiale chinoise avait indiqué avoir perdu le contrôle d’une fusée Longue Marche 5B, et que celle-ci pourrait donc retomber de “façon incontrôlée au sol“.

En tout cas, The Guardian écrit que « des débris du lanceur ont été retrouvés à plusieurs mètres d’habitations situées sur l’île de Bornéo (à Sarawak en Malaisie) et à Kalimantan en Indonésie…». Et selon un astrophysicien, les Chinois « ne s’attendaient pas à ce que les débris tombent à cet endroit », et que « le retour de cet engin spatial, une fusée Longue Marche 5B qui a servi à lancer un module de la station spatiale chinoise Tiangong le 24 juillet, peut être décrit comme une rentrée incontrôlée ».

Du coup, la Nasa regrette que la Chine ne lui ait communiqué aucune information sur la trajectoire du lanceur. Or, l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, estime que « toutes les nations devraient suivre les meilleures pratiques établies et faire leur part pour partager ce type d’informations à l’avance, afin de permettre des prédictions fiables du risque d’impact des débris, en particulier pour les véhicules lourds, comme la fusée Longue Marche 5B, qui comportent un risque important de pertes de vies humaines et de biens ».