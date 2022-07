Italie : Neuf migrants Tunisiens arrêtés à Lampedusa pour récidive

Neuf Tunisiens ont été arrêtés le 30 juillet par les policiers de la Flying Squad de Lampedusa parce qu’ils sont retournés en Italie alors qu’ils avaient déjà été refoulés. À la disposition du procureur de service, à Agrigente, les neuf ont été placés en résidence surveillée au hotspot du quartier d’Imbriacola.

Rappelons que 41 autres Tunisiens ont débarqué la veille à Lampedusa où la situation est de plus en plus insoutenable. On estime que le nombre de places occupées est de + 386 %. Plus de 1000 migrants, en revanche, sont à bord d’ONG en attente d’un port pour débarquer.