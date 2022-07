L’équipe tunisienne de football des moins de 20 ans (U20) s’est qualifiée pour les quarts de finale de la 8e Coupe arabe des nations de la catégorie, en dominant le Djibouti (6-0), en match comptant pour la troisième journée (Groupe E) disputé jeudi au stade Emir Sultan d’Abha (Arabie saoudite).

Le onze national a fait cavalier seul devant une très modeste formation djiboutienne en inscrivant six buts par Mohamed Dhaoui (23), Aziz Abid (39 et 88), Zineddine Sassi (60) et Raed Bouchniba (69 et 77).

Grâce à ce nouveau succès, le deuxième après la victoire contre le Bahrein vendredi dernier (3-0), la Tunisie qui avait besoin d’un nul pour assurer sa qualification aux quarts de finale, termine en tête du groupe E avec 6 points et affrontera dimanche (19h00) l’Algérie pour une place au dernier carré.

Résultats et classement

1ère journée (22 juillet):

Tunisie – Bahreïn 3-0

Libye exempte

2e journée (25 juillet) :

Bahreïn – Djibouti 2-0

3e et dernière journée (28 juillet) :

Tunisie – Djibouti 6-0

Bahreïn exempt

Tunisie exempte

Classement : Pts J

1- Tunisie 6 2

2- Bahreïn 3 2

3- Djibouti 0 2

NB : les premiers des groupes A, B, C, D, E, F ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finale prévus le dimanche 31 juillet.