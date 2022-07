Covid-19 : Perte de cheveux et dysfonctionnement sexuel, éventuels effets potentiels à long terme

La perte de cheveux, la baisse de la libido et les dysfonctionnements sexuels font partie d’un large éventail de symptômes pouvant suivre une infection au Covid-19, selon une nouvelle étude publiée lundi 25 juillet 2022.

Selon cette étude évaluée par des pairs dans la revue Nature Medicine, les symptômes longs les plus courants de Covid comprennent la perte d’odorat, la fatigue et l’essoufflement. Cependant, la croissance des cheveux et la libido peuvent également être altérées, entre autres symptômes auparavant non reconnus.

« Nous avons exploré l’effet de Covid-19 sur 115 symptômes dont nous avons trouvé 62 symptômes associés de manière statistiquement significative à Covid-19 à 12 semaines [or more] après l’infection », a déclaré au New Scientist Anuradhaa Subramanian de l’Université de Birmingham au Royaume-Uni, l’auteur principal de l’article.