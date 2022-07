Tunisie – Référendum 2022 : le jour du scrutin en chiffres

L’instance supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) a présenté, lors d’un point de presse tenu lundi au palais des congrès à Tunis, des données relatives au référundum sur le projet de la nouvelle constitution dans les centres situés en Tunisie.

Ci-dessous les données :

– 4580 représentants de partis politiques, associations ou personnes ordinaires qui ont participé à la campagne référendaire.

– 5678 observateurs locaux et 124 observateurs étrangers.

– 886 journalistes locaux accrédités et 225 journalistes étrangers

– 8 929 665 électeurs inscrits, 51% de femmes et 49% d’hommes

– 4534 centres de vote en Tunisie

– 11 236 bureaux de vote

– 61 042 membres et présidents de bureaux de vote