Libye – AP : L’UE soutiendrait un groupe de milices accusé d’abuser des migrants africains

L’Agence de presse internationale AP a rapporté le 22 juillet que l’Autorité de soutien à la stabilisation, un groupe de milices libyennes connu sous le nom de « SSA », est devenue l’une des principales forces menant l’effort, soutenu par l’Union européenne, de la Libye pour empêcher les migrants de traverser la méditerranée vers les côtes européennes,

Selon des déclarations à l’AP de groupes de défense des droits des immigrés et d’anciens détenus en Libye, les migrants ont longtemps été brutalisés en Libye et que les abus prennent une nature plus organisée et dangereuse sous ce « nouvel organe redouté», précisant que la SSA bénéficie également du soutien de l’UE.

Rédaction | Lire aussi le rapport d’Amnesty International : Libye. Il faut amener les leaders de la milice de l’Autorité de soutien à la stabilité à rendre des comptes