Farouk Bouaskar : La violation du silence électoral, une “infraction pénale”

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouaskar, a annoncé que le référendum sur la nouvelle Constitution tunisienne a, bel et bien, démarré à l’étranger où les premiers bureaux de vote ont ouvert leurs portes vendredi soir à 23h à Sydney, en Australie.

Lors d’un point de presse tenu, samedi, au Palais des Congrès à Tunis, Bouaskar a ajouté que tous les bureaux de vote ont ouvert leurs portes pour recevoir les électeurs tunisiens en Australie, en Asie, en Afrique et en Europe, à l’exception de ceux situés à l’extrême ouest, plus précisément aux Etats-Unis d’Amérique et au Canada, en raison du décalage horaire. Ces bureaux de vote ouvriront à 13h et l’opération de vote se poursuivra jusqu’à 16h (compte tenu du décalage horaire entre la Tunisie et ces deux pays).

Il a indiqué que tous les bureaux de vote ouvriront à 16h (heure locale tunisienne) dans tous les centres de vote déployés dans 47 pays à travers le monde pour accueillir les électeurs, durant trois jours (du 23 au 25 juillet courant pour s’exprimer sur la nouvelle Constitution.

Il s’agit là d’un privilège accordé par la loi aux électeurs à l’étranger, a fait savoir le président de l’Instance électorale, précisant que la diaspora tunisienne aura à voter à partir de 08h00 jusqu’à 18h00, selon l’heure locale des pays-hôte.

Bouaskar a par ailleurs, affirmé que les équipes qui superviseront les bureaux de vote, le 25 juillet en cours, entameront leur travail à 05h00 pour préparer les salles, les bureaux de vote, les registres et les urnes.

L’ouverture officielle étant prévue à 06h00, à l’exception de centres déployés dans les régions frontalières et dans certaines zones reculées où les bureaux de vote seront ouverts à un horaire exceptionnel, sur instructions officielles des autorités sécuritaires, a fait savoir le président de l’Instance électorale.

Le président de l’ISIE a, en outre, mis l’accent sur la nécessité d’observer vigoureusement le silence électoral prévu, demain dimanche, que ce soit par les autorités officielles, les partisans ou les opposants au projet de la nouvelle Constitution, rappelant à ce titre que toute manœuvre de campagne électorale le jour du silence électoral est réputée être une “infractions pénale” pouvant être transférée devant le parquet.

Pour rappel, 9 million 296 mille électeurs, tel est le nombre des votants inscrits au registre électoral, dont 348 mille et 876 électeurs inscrits à l’étranger. La proclamation des résultats préliminaires étant prévue le 26 juillet courant, alors que les résultats définitifs seront annoncés au plus tard le 27 août, après épuisement des voies de recours.