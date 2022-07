Diesel lance le procédé de recyclage des déchets de coton en Tunisie

Le quotidien italien “El Gazettino” a annoncé le 22 juillet que le groupe Otb de Renzo Rosso et sa marque Diesel mèneront en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) un projet pilote de recyclage du coton en Tunisie, afin de créer un système commercial circulaire pour réduire les émissions.

Le projet sera développé entre le second semestre 2022 et 2023 et verra Diesel et ses partenaires tunisiens s’engager à créer un cercle vertueux d’ inventaires issus de la coupe des tissus.