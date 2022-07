Tourisme de safari : Une croissance révolutionnaire d’ici 2027

Selon une étude internationale sur les tendances du tourisme de safari “Safari Tourism Market Insights, to 2027″, publiée par Advance Market Analytics en juillet 2022, le tourisme de safari est le plus populaire parmi les voyageurs d’âge moyen et les jeunes. Au cours de la période de prévision, le marché mondial des voyages safari devrait croître fortement d’ici 2027.

L’étude rapporte également que les voyageurs veulent approfondir les cultures locales des lieux qu’ils visitent. De nombreux nouveaux acteurs entrant sur le marché du tourisme de safari de luxe gardent cela à l’esprit et offrent aux voyageurs de safari une expérience personnalisée.

Les adeptes de safari cherchent principalement la convivialité, selon le rapport. (Photo : Daniel Andrew – Tanzanie)

Un safari personnalisé permet aux voyageurs de goûter à la cuisine locale et d’acheter les produits artisanaux les plus raffinés et les plus rares. Ces safaris seront de plus en plus populaires auprès des personnes de tous âges et les catégories les plus aisées, conclut l’étude.