Tenue au Maroc du Sommet des affaires USA-Afrique

L’organisation au Maroc de la 14ème édition du Sommet des affaires Etats-Unis-Afrique (19-22 juillet) constitue une consécration du rôle naturel du Royaume en tant que porte d’accès à l’Afrique et trait d’union avec ses partenaires internationaux comme l’Europe, les États-Unis et l’Amérique du Sud, a affirmé le 20 Juillet le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Et le ministre de poursuivre que l’organisation de ce Sommet au Maroc illustre la maturité du partenariat stratégique maroco-américain qui, grâce à son développement au niveau bilatéral, contribue de manière directe et efficace à la sécurité et à la stabilité dans d’autres espaces géographiques, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient.