Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker a appelé au cours de sa visite, dimanche, des instances régionales de Sousse, Monastir et Kairouan à faire preuve d’impartialité lors du référendum du 25 juillet.

Bouasker a pris connaissance à cette occasion des sessions de formation organisées au profit des chefs et membres des centres et bureaux de vote en prévision du référendum, de l’état d’avancement de l’installation du matériel électoral dans les entrepôts régionaux de l’ISIE et des préparatifs en vue de leur distribution, selon un communiqué de l’ISIE.

Le président de la République Kaïs Saïed avait appelé au cours de ses entrevues tenues respectivement, le 11 juillet, au Palais de Carthage, avec le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker et les 12 et 15 avec le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, au respect de la loi et à la neutralité du service public.