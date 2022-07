L’association Tunisienne des diplômés du supérieur sans emploi ont décidé de poursuivre les négociations avec la partie gouvernementale, qui avaient débuté en avril dernier, et ce à l’issu de son conseil national qui s’est tenu les 13, 14 et 15 juillet courant au centre de formation professionnelle de Monastir.

Au cours de cette réunion, il a été convenu de parachever la restructuration des bureaux régionaux et locaux, de renforcer le processus de réseautage avec les différents mouvements sociaux en Tunisie et de présenter des solutions pratiques concernant les recrutements dans les secteurs public et privé et la fonction publique, outre la création de projets, selon un communiqué publié par l’association.

Cette association a décidé d’observer un mouvement de protestation le jeudi 4 aout 2022 devant le palais présidentiel à Carthage pour revendiquer une solution immédiate aux dossiers des diplômés du supérieur au chômage, face à la politique d’atermoiement et de négligence des gouvernements précédents dans le traitement de ce dossier.