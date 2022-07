Najla Bouden : La situation générale en Tunisie est relativement stable

La Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a déclaré que la situation générale dans le pays est relativement stable, soulignant la persistance “des menaces terroristes et des plans ciblant la sécurité et la stabilité de la Tunisie”.

Lors d’un discours prononcé, samedi, à l’occasion de la deuxième conférence périodique des gouverneurs de 2022, Bouden a rappelé que la Tunisie se prépare à d’importantes échéances, notamment le référendum constitutionnel du 25 juillet, la saison des récoltes, la saison estivale et touristique et les festivals de l’été. “Cela commande d’élever le niveau de promptitude et d’alerte et de conjuguer tous les efforts pour faire face aux événements à venir”, a-t-elle affirmé.

La Cheffe du gouvernement a, également, souligné la nécessité de sécuriser le processus électoral dans toutes ses étapes et d’œuvrer à fournir toutes les conditions de réussite au travail de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) ainsi que ses instances régionales (IRIE).

“Le référendum est une étape charnière dans l’histoire du pays pendant laquelle le peuple tunisien exprimera son opinion en toute liberté et participera à jeter les nouvelles bases de la Tunisie de l’avenir”, a-t-elle insisté.

Najla Bouden a, par ailleurs, déclaré que le conseil national des régions qui sera créé en vertu du projet de la nouvelle constitution, objet du référendum, sera d’une grande aide pour les gouverneurs pour s’acquitter au mieux de leurs fonctions.

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a déclaré que “la Tunisie connaît aujourd’hui une stabilité remarquable dans toutes les régions du pays, à l’exception de certains mouvements sociaux sectoriels concernant, notamment, des revendications professionnelles ou encore l’activation de précédents accords”.

Le ministère de l’Intérieur s’attache à traiter tous les mouvements et tous les développements dans le cadre du respect des droits fondamentaux des citoyens, a-t-il souligné.

Charfeddine a, à cette occasion, salué les efforts des forces sécuritaires pour “démasquer les éléments terroristes et lutter contre le crime”.

Le projet de la nouvelle constitution a été publié, jeudi dernier, au Journal officiel de la République tunisienne (JORT).