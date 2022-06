DIRECT SPORT – Ligue 1 (9e J play-off) : les sang et or arrachent un nul précieux à l’Etoile du Sahel

L’Espérance de Tunis a arraché un nul précieux lors de son déplacement chez l’Etoile du Sahel à Sousse (1-1), jeudi, dans le clasico de la 9e journée play-off du championnat de la ligue 1 du football professionnel.

Lors d’un match entâché par des débordements dans les gradins et un envahissement du terrain par quelques supporters causant l’arrêt du jeu à plusieurs reprises, la formation sang et or a ouvert la marque à la 22e minute par Mohamed Ali Ben Hammouda, avant que les étoilés n’obtiennent, grâce à la VAR, un penalty bien transformé par Houcine Ben Ayada (75). Ce dernier a été expulsé juste après par l’arbitre Nidhal Letaief pour geste anti-sportif.

Grâce à ce match nul, les protégés de Nabil Maaloul conservent leur place en tête du classement mais à égalité de points avec l’US Monastir, vainqueur, mercredi, de l’US Ben Guerdane (2-0).

Le verdict final sera donc rendu lors de la dernière journée, prévue dimanche, qui verra les sang et or affronter l’US Ben Guerdane et l’US Monastir opposée au CS Sfaxien.

De son côté, l’Etoile du Sahel qui a perdu depuis les précédentes journées toute chance de jouer une compétition africaine, occupe toujours la 5e et avant-dernière place avec 12 points en attendant la journée de clôture qui l’opposera au Club Africain (14 points).

Ce dernier a été, pour sa part, tenu en échec à Radès par le CS Sfaxien (0-0) pour conserver sa 4e position à un point de retard sur son adversaire du jour (15 points) qui conforte, à son tour, ses chances pour une place en Coupe de la CAF.

Ce match a été également marqué par quelques dépassements par les supporters et par l’expulsion du joueur sfaxien Mahmoud Ghorbel à la 80.

Les résultats

Jeudi :

A Sousse :

Etoile du Sahel 1 Houcine Ben Ayada (75 sp)

Espérance de Tunis 1 Mohamed Ali Ben Hammouda (22)

A Radès :

Club Africain 0

CS Sfaxien 0

Mercredi :

A Monastir :

US Ben Guerdane 0

US Monastir 2 Idriss Mhirsi (10), Youssouf Oumarou (40 sp)

Classement Pts J G N D BP BC Diff

1. Espérance 21 9 5 3 1 14 7 +7

. US Monastir 21 9 6 1 2 14 7 +7

3. CS Sfaxien 15 9 3 4 2 8 5 +3

4. C Africain 14 9 3 2 4 6 10 -4

5. ES Sahel 12 9 3 2 4 13 11 +2

6. USB Guerdane 3 9 0 2 7 2 17 -15