Intervenant à la sixième édition de Tunisia Digital Summit (TDS) qui se tient, les 22 et 23 juin à Tunis, sous le thème ” Maturité digitale : innovation, données et automatisations des processus “, Marouane El Abassi, gouverneur de la BCT a répondu sur l’absence du service de paiement électronique “Paypal” en Tunisie, en soulignant que c’est “Paypal” qui décide de sa présence en Tunisie et non pas la BCT.