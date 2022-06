Innovation : Covid, un test révèle la durée de l’immunité vaccinale

Combien de temps le vaccin Covid est-il efficace ? Pas beaucoup, du moins pour le moment : on sait que le délai oscille généralement entre trois et quatre mois.

Mais des chercheurs du Mount Sinai Health System à New York et de la Duke-Nus Medical School à Singapour ont mis au point, mi-juin 2022, un test sanguin rapide appelé le “test dqTact “, qui mesure l’activation des lymphocytes T en réponse au Covid-19. Le test permettra un suivi de masse de l’immunité de la population et une évaluation de l’efficacité des anciens et des nouveaux vaccins.