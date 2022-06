Ciel dégagé à peu nuageux, dimanche. La vitesse du vent de secteur nord en baisse mais le vent demeure relativement fort près des côtes et faible à modéré sur le reste des régions.

Mer agitée et températures en légère hausse, entre 27 et 33 degrés au nord et près des zones côtières et les hauteurs et entre 34 et 38 sur le reste des régions.