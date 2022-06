Journée mondiale du donneur de sang 2022 : La Sensibilisation à l’importance de don régulier du sang figure parmi les objectifs du CNTS

Le directeur général du centre national de transfusion sanguine (CNTS), Slama Hamida a indiqué samedi, à l’occasion de la célébration le 14 juin de chaque année de la journée mondiale du donneur de sang, que le centre vise la sensibilisation à l’importance du don régulier du sang. Slama a souligné samedi dans une déclaration à la TAP, que le don du sang est un acte humain et doit être régulier et non occasionnel.

Célébrée cette année sous le signe ” Donner son sang : un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauvez des vies ! “, la journée mondiale du donneur de sang sera marquée par l’organisation d’une caravane mobile à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis pour accueillir les donneurs du sang, sensibiliser à l’importance de ce geste et diffuser la culture de solidarité et de don.

Le directeur du centre a rappelé, par la même occasion, que le don du sang a connu au cours de cette année une évolution à savoir l’accueil de 200 à 300 donneurs par jour.

Le don du sang a repris son rythme normal, a-t-il noté, signalant que les besoins sont estimés de 200 à 250 unités par jour des globules rouges. L’objectif est d’assurer un stock de réserve stratégique, a-t-il affirmé. Le stock stratégique est renouvelable, étant donnée la validité des globules rouges ne dépasse pas les 42 jours, a encore précisé la même source.