«Dégel des relations israélo-tunisiennes en préparation»  : Une déclaration de Saïed, de ses collabos, ou du lobby sioniste ?

Le site d’information israélien Israël Hayom a publié, le 8 juin 2022, un article intitulé « Dégel des relations israélo-tunisiennes en préparation, l’Algérie aurait tenté de faire dérailler l’effort ». Les informations polémiques contenues dans le papier ont été immédiatement relayées par les médias, arabes notamment.

L’auteur, Tamir Morag, a affirmé que Tunis et Jérusalem avaient échangé des contacts diplomatiques dans l’espoir de se rapprocher, mais les efforts se sont heurtés à une opposition farouche : « La Tunisie et Israël ont exploré la possibilité d’établir des liens plus étroits malgré les efforts pour faire dérailler ce dégel dans les relations par les entités tunisiennes et algériennes », ajoutant que selon un responsable diplomatique qui s’est entretenu avec lui “l’élargissement de la sphère des pays qui ont des liens avec Israël a été un objectif israélien constant, mais il est également vrai que l’Algérie affiche toujours une attitude hostile [à cet effort]”.

Pour conforter sa position, l’auteur s’est appuyé sur un article du journal international en langue arabe Rai Al-Youm, dirigé par Abdel Bari Atwan, qui a rapporté que le président tunisien Kaïs Saïed cherche à se rapprocher d’Israël mais “l’Algérie empêche le pays de tomber dans le processus de normalisation et que la Tunisie craint que l’adhésion à Israël n’affecte négativement ses divers intérêts commerciaux et financiers en Algérie “., a-t-il précisé.

En réalité, le papier en question, posté depuis Bruxelles le 5 juin 2022, évoquait principalement la nouvelle santé diplomatique de l’Algérie qui a entamé de dessiner son modèle défensif dans les relations extérieures « d’une manière qui inquiète Israël ». Le correspondant anonyme de Rai El Youm (Opinion du Jour) n’a évoqué la Tunisie que dans un seul et court passage, en ses termes : « Israël souffre de l’Algérie, notamment qu’elle est toujours un barrage à la chute de la Tunisie dans les bras de la normalisation, malgré certains efforts des collaborateurs du président Kaïs Saïed pour se rapprocher des sionistes afin d’alléger la pression sur lui. » -Sic-.

Suite aux remous provoqués dans les médias, la riposte tunisienne ne s’est pas fait attendre. Tôt ce matin (jeudi 6 juin 2022), le ministère des Affaires étrangères tunisien a catégoriquement démenti, dans un communiqué, « ce que certains sites Internet affiliés à l’entité occupante israélienne promeuvent à propos de fausses allégations sur l’existence de pourparlers diplomatiques avec la Tunisie ».

Le ministère d’ajouter que la Tunisie n’est pas intéressée à établir des relations diplomatiques avec une entité occupante et qu’elle restera officiellement et populairement solidaire des frères palestiniens dans leur lutte jusqu’au rétablissement de leurs droits légitimes, au premier rang desquels la mise en place d’un État palestinien indépendant avec Al-Qods Al-Sharif comme capitale, selon le texte du communiqué.

À vous maintenant de faire votre opinion du fait du jour !