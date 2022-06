Nabeul : 15323 candidats aux examens nationaux

Le nombre des candidats aux différents examens et concours nationaux dans le gouvernorat de Nabeul a atteint 15323 personnes dont 9193 candidats à l’examen du baccalauréat, 2257 candidats aux épreuves du certificat de fin d’études de l’enseignement de base et technique ainsi que 3875 candidats au concours d’entrée aux collèges pilotes.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le commissaire régional de l’éducation, Zakaria Tassi a indiqué que le gouvernorat de Nabeul occupe la première place sur le plan national en termes du nombre de candidats inscrits à l’examen du baccalauréat dont les épreuves de la session principale démarreront le 8 juin courant dans 27 centres d’examen.

Parmi les candidats à l’examen du baccalauréat dans la région de Nabeul, 7067 élèves sont inscrits dans des lycées publics, 1651 issus du privé, en plus de 475 candidatures libres. Concernant la répartition de ces élèves selon les spécialités, le chef du département de l’évaluation et des examens à Nabeul, Chokri Oulehazi a souligné que la section “Economie et Gestion” arrive en tête avec 3576 candidats, suivie de la section “Lettres” avec 1558 candidats, la section ” Sciences Expérimentales” (1514 candidats), la section “Sciences Techniques” (1135 candidats), la section “Mathématiques” (657 candidats) et la section “Sport” (37 candidats).

S’agissant à l’Examen national de fin d’études de l’enseignement de base et de l’enseignement technique, 2257 candidats y passeront ces épreuves qui se dérouleront du 20 au 22 juin courant dans 15 centres d’examen.

Par ailleurs, les épreuves du concours d’entrée aux collèges pilotes auront lieu les 23, 24 et le 25 juin courant dans 16 centres d’examen avec la participation de 3877 candidats.