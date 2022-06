Maroc : La légalisation du cannabis ouvre des marchés avec l’Europe

Le Maroc s’empresse de compléter tous les aspects techniques et institutionnels de la légalisation de la culture du cannabis à des fins médicales et industrielles, alors que les demandes étrangères d’investissement de la plante augmentent dans le pays.

Dans la dernière étape avant l’entrée en vigueur de la légalisation de cette agriculture à des fins industrielles et médicales, l’Agence nationale pour la légalisation des activités liées au cannabis (officielle) a tenu la première réunion de son conseil d’administration, présidée par le ministre de l’Intérieur Abdelwafi Leftit.

L’agence accorde aux agriculteurs des permis pour pratiquer cette agriculture et a publié six décrets d’application concernant les aspects techniques liés à la loi, qui seront appliqués dans trois provinces du nord du pays.

Selon le ministère marocain de l’Intérieur, le plan d’action 2022 de l’Agence comporte plusieurs axes, dont l’adoption d’un livre présentant des spécifications techniques relatives aux activités de culture, de production, de conversion et de fabrication du cannabis, à l’exploitation de ses semences et plantes, ainsi qu’à la commercialisation, à l’exportation et à l’importation de ces produits à des fins industrielles.

Le plan comprend également « l’initiation de procédures d’octroi de licences pour les acteurs nationaux et internationaux de l’industrie du cannabis médical et industriel, les agriculteurs, les entreprises semencières, les pépinières et les sociétés de transport, et la création des premières coopératives pour transformer et fabriquer des produits locaux composés d’agriculteurs locaux ».

Dans une étude antérieure sur la faisabilité du développement du cannabis, le ministère de l’Intérieur s’attend à ce que les recettes de l’État provenant de cette agriculture réglementée atteignent entre 40 et 60 milliards de dirhams par an en tant que bénéfice en 2028.

L’Europe est un marché majeur pour le Royaume, principalement en raison de la proximité géographique, avec l’Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Allemagne à l’avant-garde des marchés cibles.

Bien que l’agence officielle responsable de la légalisation du cannabis au Maroc n’ait pas encore commencé à annoncer des appels de propositions, la province de Tanger-Tétouan al-Hoceima a demandé à des étrangers d’investir dans le cannabis immédiatement après que le parlement a approuvé l’année dernière un projet de loi légalisant l’utilisation et l’exploitation du cannabis dans les activités industrielles et pharmaceutiques.