DIRECT SPORT – Coupe de Tunisie (16es) : le CAB domine le CSHL et le CSC élimine l’ESZ en prolongations

Le CA Bizertin, le CS Chebba, l’US Ben Guerdane l’AS Marsa ont été les premiers à composter leur ticket pour les quarts de finale de la coupe de Tunisie de football baptisée coupe Farhat Hached, à l’issue des matches des huitièmes de finale disputés mardi. Dans le match entre spécialistes de la coupe, disputé à Bizerte, le club local l’a emporté face au CS Hammam-lif grâce à trois réalissations de Béchir Mkaddem (3), Amir Cheikh (20) et Yassine Kchok (84), pour se qualifier en quarts de finale prévus les 12 et 13 juin.

Au prochain tour, Le CA Bizertin, triple vainqueur de l’épreuve, tentera de défendre ses chances de nouveau à domicile contre l’US Ben Guerdane, qualifiée à son tour aux dépens de l’équipe divisionnaire de l’ES Haffouz (3-1).

Les protégés du nouvel entraineur Hakim Aoun qui vient de remplaçer Aymen Chaouat, ont dominé à leur sujet grâce à des buts de Edem Rejaibi (6), Rafik Kamerji (45) et Ayoub Tlili (87 sp) alors que leur adversaire a réduit le score en fin de match sur penalty par Houssem Homri (90).

Dans le match entre équipes reléguées en Ligue 2, le CS Chebba a arraché sa qualification aux dépens de l’ES Zarzis en toute fin des prolongations sur un but salvateur du congolais Glody Kilangalanga (120) après avoir terminé le temps reglementaire sur un score de parité.

Le match qui a été équilibré, a vu le Croissant sportif cueillir à froid son adversaire sur un but de Mourad Hedhli (1), avant que les sang et or n’égalisent en seconde période par Alaeddine Gasmi sur penalty (58 sp).

Au prochain tour, le CS Chebba affrontera le vainqueur du match CS Takelsa – Club Africain prévu mercredi.

De son côté, l’AS Marsa, en déplacement à Krib, a ramené sa qualification après avoir battu son adversaire grâce à deux buts de Sadok Nzagou (23) et Hosni Labidi (85) alors que son adversaire a réduit la marque à la 88e par Oussama Babakri.

Les Marsois, quintuples vainqueurs de la coupe, seront confrontés au prochain tour soit à l’Espérance de Tunis ou au CS Msaken qui s’affronteront mercredi à Msaken.

La dernière série des huitièmes de finale sera décisive, mercredi pour deux formations de la Ligue 1, puisqu’elle mettra aux le CS Sfaxien face à l’US Tataouine, d’une part, et l’US Monastir (tenant du titre) contre l’AS Réjiche, d’autre part.

Par ailleurs, l’Espérance sportive de Tunis, fera le déplacement chez le CS Msaken et le Club africain chez le CS Takelsa.

Les résultats

Mardi :

A El Krib:

ES Krib 1 Oussema Babakri (88)

AS Marsa 2 Sadok Ngazou (23), Hosni Laabidi (85)

A Bizerte:

CA Bizertin 3 Béchir Mkaddem (3), Amir Cheikh (20), Yassine Kchok (84)

CS Hammam-Lif 0

A la Chebba:

CS Chebba 1 Mourad Hedhli (1)

ES Zarzis 1 Alaeddine Gasmi (58 sp)

A Haffouz:

ES Haffouz 1 Houssem Homri (90 sp)

US Ben Guerdane 3 Edem Rejaibi (6), Rafik Kamerji (45), Ayoub Tlili (87 sp)

Mercredi 8 juin:

A Takelsa:

CS Takelsa

C Africain

A Mahdia:

AS Réjiche

US Monastir

A Tataouine:

US Tataouine

CS Sfaxien

A Msaken:

CS Msaken

Espérance ST

. Quarts de finale (12-13 juin) :

Quart 1 : Vainqueur AS Rejiche – US Monastir / Vainqueur US Tataouine – CS Sfaxien

Quart 2 : Vainqueur CS Takelsa – Club Africain / CS Chebba

Quart 3 : Vainqueur CS Msaken – Espérance de Tunis / AS Marsa

Quarts 4 : CA Bizertin / US Ben Guerdane