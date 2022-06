DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Baisse relative des températures et pluies prévues dans ces régions

Une baisse relative des températures est prévue aujourd’hui au nord, sur les hauteurs et les régions côtières. Les maximales seront situées entre 30 et 36 degrés dans ces régions et entre 38 et 43 degrés sur le reste du pays, où des vents de sirocco sont attendus.

A l’extrême sud, dans les régions de Tozeur et Kébili, les températures atteindront 45 degrés. Des cellules orageuses sont également prévues sur les hauteurs l’après-midi accompagnées de pluies avec possibilité de chutes de grêle et d’apparition de foudres dans certains endroits.

Le vent soufflera fort, d’une vitesse qui pourrait atteindre 50km/h, ce qui requiert la vigilance près des côtes, selon l’INM. Mer agitée à très agitée au nord.