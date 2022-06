Tunisie : La fédération générale des eaux décide de reporter sa grève prévue le 7 juin 2022

La fédération générale des eaux relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a décidé de reporter la grève prévue le 7 juin 2022 à la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) et les mouvements de protestation du 8 juin courant, afin de permettre à la direction générale de la société et aux services de la présidence du gouvernement d’honorer leur engagement conformément à l’accord approuvé par la présidence du gouvernement depuis le 13 janvier 2022.

La fédération a indiqué dans un communiqué publié aujourd’hui, qu’a l’issu de la décision de la grève annoncée le 30 mai dernier en raison de la politique d’atermoiement et tergiversation adoptée par la présidence du gouvernement concernant l’activation de l’accord sur l’avancement professionnel et notamment la création de la catégorie 6, la fédération a été invitée à signer l’accord définitif sur la liste des fonctions et à répondre aux observations émises par la présidence du gouvernement, précisant que les documents contenus dans ce dossier devait être validés au plus tard jeudi prochain.

A l’issu de la réunion de son bureau exécutif le fédération a décidé de mener des rassemblements de protestation quotidiennement de 8h à 10h pour faire réussir la grève générale décidée par l’UGTT le 16 juin prochain dans tous les établissements publics.