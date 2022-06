Mouvement Echaab : Le dialogue doit inclure à la fois le système électoral et la constitution

Le secrétaire général du Mouvement Echaab, Zouhair Maghzaoui a déclaré que le dialogue qui a démarré, hier samedi, par la réunion de la commission consultative des affaires économiques et sociales “doit inclure à la fois le système électoral et la constitution”.

Il a ajouté, dans une déclaration à la TAP en marge de la réunion de la première session du conseil national du Mouvement, que le débat qui a eu lieu, hier samedi, au sein de la commission n’a porté que sur la possibilité de rédiger une nouvelle constitution, exprimant la crainte de voir le référendum se limiter seulement à la constitution, et que la loi électorale soit révisée par décret présidentiel.

Par ailleurs, Maghzaoui a souligné que le Mouvement Echaab est concerné par les prochaines échéances qu’il s’agisse de la participation au référendum ou aux élections législatives et présidentielle, notant que le parti réagit de manière positive face à la situation dans le pays pour contribuer à faire sortir la Tunisie de l’impasse et réaliser les aspirations du peuple tunisien à la prospérité et à la démocratie saine, a-t-il dit.

D’autre part, le secrétaire général du parti a souligné que les différents développements qui interviendront lors du dialogue avec la commission consultative des affaires économiques et sociales au cours des prochains jours, notamment ceux liés à la constitution et à la loi électorale, vont déterminer la position du parti concernant la participation aux prochaines échéances.

D’autre part, Maghzaoui a indiqué que le Conseil national du parti se réunit, aujourd’hui dimanche, pour examiner trois points principaux, à savoir l’élection du Président du Conseil national, du vice-président et des rapporteurs du Conseil, conformément au règlement intérieur du parti, la situation politique générale et la participation du parti à la première session de la commission consultative des affaires économiques et sociales.

Par ailleurs, le Conseil national examinera le projet de restructuration du parti qui sera présenté par le Bureau politique, étant donné qu’il y a une décision de restructurer les sections ainsi que les bureaux locaux et régionaux du mouvement au cours de la période à venir, outre l’annonce des activités du parti, telles que les meetings et les conférences prévus dans les différentes régions en prévision des prochaines échéances politiques.