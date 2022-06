Les températures oscilleront entre 24 et 28 degrés au nord, au centre et près des côtes Est, au cours de la nuit prochaine et atteindont entre 29 et 33 degrés dans le reste des régions.

Les conditions météorologiques seront stables et le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions. Le vent sera faible à modéré d’une vitesse de 40 km/h près des côtes et la mer sera peu agitée à agitée.