DIRECT SPORT – Infrastructure : Saied appelle à hâter la remise en état du Stade d’El Menzah

Le président de la République, Kais Saied, estime impratif de hâter la remise en état de certaines composantes historiques de l’infrastructure sportive tunisienne, notamment le Stade et la Salle omnisports d’El Menzah,mais aussi la piscine du Belvédère.

C’était lors d’une visite qu’il effectuée sur terrain, vendredi 3 juin 2022. A cette occasion, il mis l’accent sur le caractère historique de ces structures sportives qu’il a qualifiées de “partie intégrante de l’Histoire de la Tunisie”.

“Ces lieux avaient une double vocation, sportive et culturelle, ayant notamment accueilli des événements nationaux, continentaux et internationaux importants”, dira le chef de l’Etat.

Par la même occasion, il a évoqué les principaux évènements historiques aux plans sportif et artistique devenus intimement liés au Stade ou à la coupole d’El Menzah et dont la symbolique marque toujours la mémoire populaire.

Pour le chef de l’Etat, l’entretien et la remise en état de ces lieux, “menacés de ruine” et “proie à la corruption” est une responsabilité qui incombe à tous.

“Nous sommes dans une course contre la montre et les législations ne doivent pas freiner les travaux de réaménagement. Il faut agir en toute transparence et faire en sorte que chaque sou dépensé aille là où il fait, tout en hâtant la réalisation des travaux requis selon les standards internationaux”, a-t-il déclaré.

Au cours de sa visite, Saied était accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Gueddiche, et de plusieurs responsables du ministère et de la municipalité de Tunis.