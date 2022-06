OACA : La fontaine de l’aéroport Tunis Carthage sera remplacée par des espaces verts

L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports – OACA – a annoncé, aujourd’hui, mercredi 1er juin 2022, son intention d’enlever la fontaine à eau située dans la cour de l’aéroport et de rétablir l’espace qui lui était alloué et de le remplacer par des espaces verts et des couloirs de faciliter davantage la circulation des passagers vers et depuis l’aérogare, dans le cadre de l’esthétique de la façade de l’aéroport Tunis Carthage.

L’OACA a publié des avis à cet effet sur le système des marchés publics “TUNEPS” depuis le mois de mai dernier.