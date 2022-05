Tunisie : Démarrage de l’élargissement du programme d’inscription continue dans les régions

L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) a donné, dimanche 29 mai 2022, le coup d’envoi de l’élargissement du programme d’inscription continue dans les différentes régions à travers des équipes mobiles.

Dans un communiqué, l’ISIE indique que des bureaux d’inscription permanents seront installés dans les principaux lieux fréquentés par les citoyens, dans le but de rapprocher et de faciliter le service d’inscription afin de favoriser l’inscription du plus grand nombre possible de Tunisiens.

Elle rappelle que tous les citoyens peuvent vérifier l’inscription au référendum national, via les services de téléphonie mobile, en composant le 195, puis en saisissant le numéro de la carte d’identité nationale et en appuyant sur # pour vérifier les bureaux de vote dans lesquels ils se sont précédemment inscrits.

Tout citoyen souhaitant s’inscrire pour la première fois ou mettre à jour son ancienne inscription peut s’adresser au centre d’inscription permanent ou mobile le plus proche muni de sa carte identité nationale.

A rappeler que le décret présidentiel n°506 en date du 25 mai 2022, portant convocation des électeurs pour le référendum du 25 juillet 2022 a été publié dans le dernier numéro du JORT.

En vertu de ce décret, les électeurs résidant en Tunisie sont convoqués à voter au référendum le 25 juillet 2022. Pour les Tunisiens résidants à l’étranger, le vote au référendum se déroulera du 23 au 25 juillet 2022.

Les électeurs répondront par ” oui ” ou ” non ” à la question ” Approuvez-vous le projet de la nouvelle Constitution de la République tunisienne ? ”

Le président de la République, Kaïs Saïed, avait annoncé en décembre 2021 une feuille de route qui prévoit l’organisation d’un référendum sur une nouvelle Constitution après une consultation électronique, le 25 juillet 2022, et la tenue d’élections législatives le 17 décembre 2022.