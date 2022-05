Dans une interview à la chaîne britannique Al-Hiwar, hier, samedi 28 mai 2022, l’ancien président Moncef Marzouki a affirmé que les Tunisiens ont fait une grosse erreur en élisant, en 2019, une personne sans expérience, en référence à Kaïs Saïed.

Il appelle à un retour à l’État de droit et aux institutions constitutionnelles grâce au rassemblement et à l’unification des forces nationales et au retour à la légitimité et à la constitution de 2014.