La Goulette : Une rue porte désormais le nom de Claudia Cardinale (photos)

Sous le patronage de la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, et de Limam, maire de La Goulette, en présence de l’artiste internationale Claudia Cardinale, de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Lorenzo Fanara, du commissaire de La Goulette, Kamal Ouerfelli, et de plusieurs membres du Conseil municipal et des cadres municipaux, locaux, sécuritaires et militaires… ont inauguré, dans la matinée du dimanche 29 mai 2022, “La Rue Claudia Cardinale” à la Petite Sicile de La Goulette.

Aussi, ils ont inauguré une peinture murale à l’effigie de cette star tuniso-italienne réalisée par l’artiste créateur Mokhtar Ghrab, professeur de l’éducation plastique, et l’artiste Hamadi Rabeh.

Cette inauguration vient rendre hommage à la star Claudia Cardinale et à ce qu’elle a offert au septième art dans le monde pendant des décennies et à promouvoir les valeurs de tolérance et de coexistence pacifique entre les cultures et les religions, d’autant plus que cette actrice internationale est née à La Goulette, le 15 avril 1938, d’un père italien qui a vécu et travaillé en Tunisie, où elle a passé son enfance et sa jeunesse.