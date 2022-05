DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Baisse relative des températures

Une baisse relative des températures est attendue jeudi, au nord, au centre et sur les côtes avec des maximums oscillant entre 25 et 31 degrés au nord, entre 33 et 39 degrés ailleurs et atteignant 43 au sud-est avec coups de sirocco.

Des averses et des orages dispersés sont attendus dans le nord et localement le centre. Les pluies seront parfois denses l’après-midi dans les régions ouest avec des chutes de grêle et des orages dans des endroits limités.

Le vent soufflera fort et la vigilance sera de mise près des côtes et au sud où le vent sera accompagné de phénomènes de sable.