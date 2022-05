Tunisie : Lancement de la Radio ” Saida FM “, consacrée aux droits de l’homme

La première station-Radio consacrée aux droits de l’homme en Tunisie et dans le monde arabe a commencé la diffusion de ses programmes dans le Grand Tunis.

Initié par l’Institut arabe des droits de l’homme, l’objectif de ce média est d’assurer une meilleure protection et suivi de la situation des droits et libertés en Tunisie, qui vit une transition démocratique depuis 2011.

Dénommée ” Saida FM ” la Radio porte le nom d’un quartier populaire, situé à proximité du centre-ville de la capitale, a souligné Najoua Hammami, journaliste et directrice de la station, lors d’une cérémonie organisée, ce mercredi, à la Cité de la Culture à Tunis.

Ses fondateurs affirment qu’elle cible, principalement, les catégories sociales pauvres et marginalisées, avec un intérêt particulier qui sera accordé aux problèmes des jeunes, des femmes et des enfants, ainsi qu’aux réfugiés et aux migrants en situation irrégulière.

D’après Hammami, la station Radio vise également à faire entendre la voix des plus démunies et à promouvoir la culture des droits de l’homme à travers tous les genres médiatiques dont les entretiens et les enquêtes.

Elle aura pour mission, entre autres, de renforcer le contrôle de la société civile face aux atteintes éventuelles contre les droits de l’homme.