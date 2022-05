DIRECT SPORT – Ligue des champion : la CAF dévoile le ballon officiel de la Finale Ahly-WAC

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé le ballon officiel de la finale de la Ligue des Champions de la CAF 2022 devant opposer les Egyptiens d’Al Ahly et les Marocains du Wydad Athletic Club, lundi prochain (20h00 tunisienne) à Casablanca.

Le minimalisme élégant du ballon phare Neo Pro d’Umbro a été rehaussé d’un graphisme géométrique saisissant inspiré des éléments triangulaires du trophée des clubs champions africains, dans des couleurs vives qui reflètent la vitalité du football sur le continent.

Le ballon professionnel de 14 panneaux cousu à la main a été conçu avec une enveloppe texturée en microfibre Tejin pour la durabilité, la précision et l’aérodynamisme, ainsi qu’une construction en couches et une vessie en latex pour un rebond constant, le maintien de l’air et de la forme, il bénéficie du sceau “FIFA Quality Pro”, précise la CAF.

“Un ballon de premier choix pour le plus grand tournoi interclubs d’Afrique”, a commenté Nicole Marcus, directrice de production chez Umbro South Africa.

“La Ligue des Champions de la CAF réunit le meilleur du football africain des clubs qui s’affronte au plus haut niveau et nous voulions créer un ballon qui capture l’esprit du tournoi – la couleur, l’excitation et la célébration d’une incroyable saison interclubs”.

Le ballon officiel de la finale de la Ligue des Champions de la CAF est le troisième ballon de tournoi fourni par la marque anglaise en 2022, après ” Toghu “, ballon officiel de la Coupe d’Afrique des Nations CAF Cameroun 2021, et le ballon de match créé sur mesure pour la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF le week-end dernier.

Pour rappel, l’ES Sétif avait atteint les demi-finales de la Ligue des champions cette année avant d’être éliminée par Al Ahly (4-0, 2-2).