DIRECT SPORT – Ligue 1 (5e journée Play-out) : Une situation floue à une journée de la fin

L’avant-dernière journée play-out de la Ligue 1 du football professionnel s’annonce, ce jeudi, très disputée entre les quatre protagonistes dont la situation est encore floue.

En effet, rien n’est encore décidé pour les deux premiers du classement, à savoir l’O.Béja et l’ES Hammam Sousse (7 points chacun), ni pour les deux derniers l’ES Zarzis et de l’ES Metlaoui (5 points chacun) qui se tiennent à deux longueurs de retard, et dont le verdict final pourra être rendu lors de la dernière journée, prévue dimanche.

Les deux co-leaders s’affronteront à cette occasion à Béja avec l’intention pour chacun de s’emparer de la première place avant la dernière journée qui verra les cigognes se rendre à Metlaoui et les Sahéliens se déplacer à Zarzis.

Battus lors de la précédente journée à Zarzis, les protégés de Said Saibi sont tenus de se rattraper à domicile devant leur supporters en vue d’assurer définitivement leur maintien, à une journée de la fin. Mais ils auront en face un adversaire bien lancé dans une dynamique de victoire et qui tentera de son côté de rentrer avec un résultat positif rassurant avant son déplacement à Zarzis.

L’autre duel de la journée prévu à Metlaoui s’annonce plus indécis et très tendu entre deux adversaires dont le spectre de la relégation est beaucoup plus menancant.

Le club du bassin minier tentera de profiter de l’avantage du terrain pour décrocher son deuxième succès en phase play-out et entretenir l’espoir de s’échapper à la relégation.

Mais sa tache ne s’annonce pas de tout repos face à une équipe zarzissienne décidée elle aussi de rentrer de Metlaoui avec les moindres dégâts et de conserver ses chances de maintien même jusqu’au dernier moment de la compétition.

Il est à rappeler que les deux derniers du classement seront relégués en Ligue 2.

Le programme

Jeudi 26 mai

A Metlaoui :

ES Métlaoui – ES Zarzis arb: Walid Jeridi

A Béja :

O. Béja – ESH Sousse arb: Sadok Selmi

Classement Pts J BP BC Diff

1. O Béja 7 4 5 2 +3

2. ESH Sousse 7 4 5 4 +1

3. ES Zarzis 5 4 3 5 -2

4. ES Méatloui 5 4 2 4 -2