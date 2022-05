DIRECT SPORT – Ligue 1 (6e journée play-off) : Un classico prometteur entre le CS Sfaxien et le leader espérantiste

Un classico prometteur sera au menu de la sixième journée paly-off de la Ligue 1 du football professionnel, et opposera le CS Sfaxien au leader espérantiste, dimanche au stade Mhiri à partir de 16h00.

L’Espérance de Tunis occupe la tête du classement avec 16 points tandis que le CS Sfaxien est 4e avec 7 unités.

Le club sang et or tentera à cette occasion de continuer sur sa lancée en décrochant un quatrième succès de suite qui lui permettra de creuser l’écart en tête du classement et de conforter ses chances de conserver le titre pour la 6e saison de suite.

Le coach Radhi Jaidi qui sera amené à conserver son invincibilité en phase play-off, comptera sur l’expérience de l’ensemble de ses joueurs dans ce genre de confrontations musclées.

Il pourra également compter sur la qualité et la fraîcheur de certains éléments ayant réussi à faire la différence à l’image de Mohamed Ali Ben Romdhane, Mohamed Ali Ben Hammouda, le Nigérian Iwala et Farouk Mimouni, d’autant plus qu’il récupérera son attaquant Anis Badri qui pourra apporter un plus à l’animation offensive.

De son côté, le club sfaxien sera dans l’obligation de victoire sur sa pelouse et devant son public après sa dernière contre-performanche face à l’US Monastir, afin de conserver ses chances intactes dans la course pour le titre ou la deuxième place qualificative pour la Ligue des champions.

Les protégés de Nabil Kouki n’auront d’autres choix que de jouer l’attaque avec l’espoir de rééditer leur performance face au même adversaire à domicile, lors de la première phase (1-0).

Si la participation de Firas Chaouat est incertaine, l’équipe regorge de talents et ne manquera pas de solutions offensives en présence du Mauritanien Ismail Diakité et de Aymen Herzi.

Dans l’autre match de la journée, programmé dimanche à Sousse, l’Etoile du Sahel (3e avec 8 points) accueillera l’US Ben Guerdane (dernier avec 3 points) avec l’espoir d’aligner son deuxième succès de suite après celui remporté aux dépens du C.Africain, à Radès, pour conforter ses chances dans la course pour le titre.

En face, les visiteurs, à la recherche de leur premier succès en Play-off, tenteront de créer la surprise et de décrocher au moins le nul, comme ce fut le cas face au CS Sfaxien et l’US Monastir (0-0), pour éviter de rentrer bredouille à Ben Guerdane.

La journée débutera samedi avec le match opposant à Radès le Club africain (5e, 7e points) au dauphin monastirien (12 points).

Le programme :

samedi

A Radès : Club africain – US Monastir

Dimanche

A Sousse : Etoile du Sahel – US Ben Guerdane

A Sfax : CS Sfaxien – Espérance de Tunis

Classement Pts J G N D BP BC Diff

1. Espérance 16 5 4 1 0 7 1 +6

2. US Monastir 12 5 3 1 1 6 3 +3

3. ES Sahel 8 5 2 1 2 9 7 +1

4. CS Sfaxien 7 5 1 2 2 5 4 +3

5. C Africain 7 5 1 1 3 1 5 -3

6. USB Guerdane 3 5 0 2 3 1 9 -8