La présentatrice Afef Gharbi a publié sa carte d’identité dans une vidéo sur Tik Tok, en réponse au commentaire d’un abonné, qui a déclaré qu'”elle a 65 ans et aime être plus jeune”, et elle a répondu dans une vidéo sur TikTok en disant : ” Je suis né le 28 juillet 1974 et j’ai 48 ans, et je n’ai pas caché mon âge à personne.

La vidéo publiée sur TikTok avait atteint un record d’audience d’un million et 200 mille vues en moins de 24 heures.