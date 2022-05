Le prix du meilleur mathématicien en Afrique décerné au professeur tunisien Ali Baklouti

Ali Baklouti, Professeur de Mathématiques et vice-président à l’Université de Sfax vient de recevoir le prix du meilleur mathématicien en Afrique, qui lui a été décerné par l’Union africaine de Mathématiques à Brazzaville (Congo).

Il a résolu des équations mathématiques, restées jusque-là énigmatiques. Les résultats de ses recherches ont été publiés dans un livre scientifique, édité en Allemagne, qui sortira le 4 juillet.

Ali Baklouti a obtenu son doctorat en mathématiques de l’Université de Metz (France) en 1995. Elu vice-président de l’Université de Sfax depuis décembre 2020, il est aussi Président de la Société tunisienne de mathématiques pour deux mandats consécutifs (avril 2016-mars 2019 et avril 2019 –mars 2023), et il est directeur adjoint de l’Institut méditerranéen des sciences mathématiques depuis janvier 2012.

En 2016, il a été nommé membre de « l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts : Beit Elhikma ». Il a publié plus de 80 articles dans des revues et actes internationaux à comité de lecture, ainsi que deux ouvrages de recherche. Corédacteur en chef de la Revue “Tunisian Journal of Mathematics” publié par MSP (U.S.A) et le rédacteur en chef de la Revue “Advances in Pure and Applied Mathematics” publiée par ISTE (Royaume Uni).

Ses travaux de recherche portent sur l’analyse harmonique non-commutative, la théorie des représentations, et les problèmes de déformation en géométrie où il a réalisé plusieurs percées significatives dans ces domaines.