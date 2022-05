Tunisie : AL-Joumhouri appelle à un large front politique

Le Parti AL-Joumhouri a estimé que pour sauver la Tunisie des dangers qui la menacent, il faut “construire un large front politique pour réformer la voie démocratique, dans le cadre de la légitimité constitutionnelle, et former un gouvernement de salut national pour entreprendre les réformes nécessaires et relancer l’économie du pays.”

Dans un communiqué publié, dimanche, à l’issue de la réunion périodique de son bureau politique, le parti estime que “l’autorité du 25 juillet a épuisé toutes ses capacités et a conduit le pays au bord de la faillite, faute de toute vision de réforme ou d’aptitude à gérer l’Etat”.

Il a tenu le président de la République pour “entièrement responsable de la détérioration de la situation, en raison de son refus d’établir un dialogue national global, que toutes les forces nationales ont réclamé il y a plus d’un an, et de poursuivre une politique de la terre brûlée, en application de son agenda visant à instaurer une république populiste sur les ruines de l’Etat civil et démocratique.” lit-on de même source.