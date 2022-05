Huit tonnes de déchets plastiques déversés chaque année sur les côtes tunisiennes

La ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, a révélé dans une interview accordée sur les ondes de Mosaïque FM, vendredi, que plus de 4 milliards de sacs en plastique sont utilisés, dont 1,2 sac importé, et qu’environ 8 tonnes de déchets plastiques sont déversés chaque année sur les côtes tunisiennes, ce qui affecte négativement la sécurité de l’environnement marin et terrestre et la santé des citoyens, a-t-elle déclaré.

Chikhaoui a déclaré que le ministère de l’Environnement avait lancé une campagne de sensibilisation sous le slogan « Nous sommes responsables » visant à sensibiliser davantage et à informer les commerçants et les consommateurs de la décision d’interdire les sacs en plastique à usage unique.