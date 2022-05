Tunisie : Les enseignants suppléants observent un mouvement de protestation

Des centaines d’enseignants suppléants des écoles primaires, concernés par l’accord du 8 mai 2018, et d’autres non inclus dans le même accord, ont observé un mouvement de protestation à proximité du ministère de l’Education à Tunis, pour revendiquer le règlement de leur situations professionnelle.

les protestataires se sont dirigés, dans une marche de protestation, vers le la rue Bab Bnet, où ils ont été empêché d’atteindre la place de la Kasbah par les forces de sécurité .

Les manifestants ont brandi le drapeau tunisien et scandé plusieurs slogans tels que: ” le recrutement n’est pas une faveur”, ” non à l’exclusion.. non à l’exploitation, non à l’emploi précaire ” et ” les droits ne sont pas accordés, mais arrachés “, exigeant du gouvernement et du ministère de l’Education nationale la régularisation de la situation des enseignants suppléants hors convention.

Le coordinateur national du mouvement de protestation, Housine Marzouki, a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP que cette manifestation constitue une réponse à ce qu’il a qualifié de “politique d’atermoiement dans le traitement des dossiers des agents temporaires (instituteurs et enseignants suppléants concernés par l’accord du 8 mai 2018, et enseignants suppléants hors accord), qui n’ont pas encore été recrutés dans la fonction publique”.

“Il s’agit d’une violation flagrante des droits des éducateurs et des accords signés à cet égard”, a-t-il estimé, notant que ces enseignants exercent des emplois précaires depuis plus de 5 ans.

Marzouki a critiqué le licenciement par le ministère de l’Education d’un certain nombre d’enseignants suppléants, exprimant le rejet d’une telle mesure et soulignant “le droit d’affectation à tous les enseignants suppléants sans exception ni exclusion.

Il a dans ce sens fait savoir que des communications sont actuellement établies avec la présidence du gouvernement, pour étudier la possibilité de la tenue de rounds de négociation entre les deux parties.

A noter que l’accord du 8 mai 2018 concernant les enseignants suppléants, signé entre le ministère de l’Education et la fédération générale de l’enseignement de base, a été publié au Journal officiel de la République Tunisienne (JORT) en janvier 2019.