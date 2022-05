La France condamne l’assassinat de Sheeren Abu Akleh

L’ambassade de France en Tunisie a publié, ce mercredi 11 mai 2022, un communiqué en dénonçant l’assassinat de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh, ce matin alors qu’elle couvrait une opération des forces de sécurité israéliennes à Jénine.

“La mort de Shireen Abu Akleh, journaliste d’Al Jazeera tuée ce matin alors qu’elle couvrait une opération des forces de sécurité israéliennes à Jénine, en Cisjordanie, est profondément choquante…La France la condamne et présente ses condoléances à sa famille et ses vœux de prompt rétablissement à son confrère, Ali al-Samoudi, qui a été blessé”, lit-on dans ce communiqué.

Et d’ajouter que “La France exige qu’une enquête transparente s’engage dans les meilleurs délais pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame…La France réaffirme son engagement constant et déterminé, partout dans le monde, en faveur de la liberté de la presse et de la protection des journalistes et de tous ceux dont l’expression contribue à une information libre et au débat public”.