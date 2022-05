DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Poursuite des perturbations météorologiques

Poursuite des perturbations météorologiques ce mercredi. Pluies éparses et temporairement orageuses attendues sur le sud-est. Elles gagneront progressivement certaines délégations du nord et du centre.

Températures relativement en hausse. Les maximales varieront entre 20°c et 25°c dans le nord, le centre et le sud-est et atteindront 18°c dans les hauteurs. Elles varieront entre 25°c et 29°c dans le reste des régions.

Vents modérés avec une vitesse atteignant 40 km/h près des côtes de l’est. Mer peu agitée à agitée dans l’est du pays.