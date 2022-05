DIRECT SPORT – Ligue 1 (matches de classement) : le programme

Programme des deux matches de classement pour les places de 7 à 10 de la Ligue 1 du football professionnel, prévus dimanche 15 mai à partir de 15h00 :

Match pour la 7-8e place :

A Soliman (15h00):

US Tatatouine – AS Rejiche

Match pour la 8e-10e place :

A El Menzah (15h00):

CA Bizertin – AS Soliman

NB : L’ordre des matches a pris en considération le classement des équipes à l’issue de la première phase : US Tataouine (21 points), AS Rejiche (20 points), CA Bizertin (19 points) et AS Soliman (17 points).