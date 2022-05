Tunisie : Vers la mise en place d’une stratégie nationale participative de prévention des dangers professionnels

” Des séances de travail seront organisées bientôt pour élaborer une stratégie nationale participative de prévention des dangers professionnels et ce, sur instruction de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden “, a annoncé samedi, le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi.

Dans son allocution prononcée à l’occasion de la célébration de la fête du travail, le ministre a souligné que cette stratégie vise à promouvoir la culture de la prévention auprès des parties de production afin de consacrer un environnement sécurisé mettant l’accent sur l’importance du dialogue social dans la garantie du travail décent et d’un climat social sain.

Dans ce contexte, Ezzahi a indiqué que pour promouvoir la santé et la sécurité au travail, la Tunisie a ratifié la convention internationale n187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail ce qui permettra de garantir les conditions d’un travail décent dans tous les secteurs.

Il a, en outre, indiqué que conformément à l’accord sur l’augmentation des salaires et des primes dans les secteurs soumis aux conventions collectives sectorielles au titre des années 2022, 2023 et 2024, il a été convenu d’augmenter les salaires de base et les primes mensuelles fixes et générales signalant que les textes y afférents ont déjà commencé à être publiés au Journal officiel de la république tunisienne.

Par ailleurs, le ministre a annoncé que le budget annuel réservé au programme de création de sources de revenus pour les personnes porteuses de handicap sera également porté à la hausse.