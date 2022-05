Le ministère de la Femme félicite Ons Jabeur (photo)

Le ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées a présenté ses félicitations à “l’Icône du Tennis”, la championne tunisienne Ons Jabveur, et ce après avoir remporté l’Open de tennis de Madrid.

La championne tunisienne Anas Jaber a réalisé, une fois de plus, un exploit sportif historique et sans précédent aux niveaux national et arabe, en remportant ce samedi 07 mai 2022 l’Open de tennis de Madrid, l’un des tournois internationaux les plus prestigieux dans le monde.

Un deuxième titre qui s’ajoute à son carrière.