DIRECT SPORT – Championnat d’Afrique des Clubs de Volley Ball : la compétition débutera dimanche avec 14 équipes

La 40e édition du Championnat d’Afrique des Clubs de volley-ball messieurs débutera dimanche et se poursuivra jusqu’au 17 mai à Kélibia et El Haouaria (Cap Bon) avec la participation de 14 équipes.

La Confédération africaine de volley-ball a annoncé samedi la liste des équipes engagées. Il s’agit de l’Espérance de Tunis, tenant du titre et du CO Kélibia (Tunisie), Al Ahly SC (Egypte), Equity Bank et Kenya Port Authority (Kenya), Port Douala et Forces Armées et Police (Cameroun), Gisagara Volleyball Club (Rwanda), AS INJS Volleyball (Côte d’Ivoire), VC Espoir (RD Congo), Madda Walabu Université et Wolaita Dicha (Ethiopie), Custom Services (Nigeria) et As Douanes (Burkina Faso).

La réunion technique et le tirage au sort des poules aura lieu ce samedi à partir de 18h00, dans un hôtel à Kélibia.