Ooredoo célèbre Aid El Fitr avec le village d’enfants SOS Siliana

A l’occasion de la fête de l’Aid El Fitr et dans le cadre de son programme « Tounes T3ich », Ooredoo, se rend au village d’enfants SOS Siliana pour partager avec eux la joie de cette journée.

Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo a accompagné le peuple tunisien durant le mois de Ramadan à travers des actions de solidarité telles que « Koffat El M7aba », la caravane de santé et pleins d’autres.

Une fête foraine, une caravane festive avec clowns et animation étaient au Rendez-vous afin de permettre aux enfants du village SOS Siliana de vivre des moments de joie et de bonheur.

De plus, les bénévoles de Ooredoo en partenariat avec le Croissant Rouge Tunisien ont profité de cette occasion pour leurs offrir des vêtements de El Aid et des jouets. Cette fête symbolise est une occasion de dessiner le sourire sur le visage des enfants d’autant qu’elle symbolise la clôture du mois de jeûne du Ramadan, mois de tolérance et de partage.

« Notre récompense de tout ce que nous faisons à Ooredoo c’est de voir le sourire sur le visage de nos enfants. Nous veillons toujours à leur procurer bonheur et satisfaction. A travers cette action, nous avons réussi à le faire. Notre devise c’est d’investir en nos jeunes parce que nous croyons en leur capacité d’apporter des changements dans la société dans laquelle nous vivons. Nous profitons de cette occasion pour présenter nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux de santé, de paix et de prospérité au peuple tunisien. » a déclaré M. Mansoor Rached Elkhater, CEO de Ooredoo Tunisie.

« Nous sommes honorés de soutenir les enfants du village SOS de Siliana pour répandre un esprit de joie. Cela fait aussi partie de notre engagement large aux initiatives qui soutiennent les communautés face à des circonstances difficiles. » A déclaré M. Sunil Mishra, Chief Marketing Officer de Ooredoo Tunisie.

La réussite de cette action a notamment été rendue possible grâce à l’engagement sans faille du personnel de Ooredoo qui ont fait preuve d’une grande solidarité avec pour seule récompense : l’espoir et le bonheur dans les yeux des enfants du village SOS Siliana.