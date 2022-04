DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Pluies le dimanche et températures en hausse lundi et mardi

Des pluies sont attendues, dimanche, sur le centre et le sud accompagnées de nuages passagers sur le nord, selon le bulletin des vacances de l’Aid de l’Institut national de la météorologie (INM).

Vent fort du secteur nord près des côtes et sur le sud, avec des tourbillons de sable et sera modéré à relativement fort sur le reste des régions.

Les températures seront comprises entre 23 et 27 degrés, sauf dans les hauteurs, où elles atteindront moins de 20 degrés.

Prévisions pour lundi 02 mai 2022 :

Des nuages passagers sur la plupart des régions, devenant progressivement denses pendant la nuit sur les régions du nord et de l’ouest.

Le vent du secteur nord sur le Nord et du secteur ouest sur le centre et le sud et relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays.

La température sera en légère hausse.

Prévisions pour mardi 03 mai 2022 :

Nuages ??progressivement denses avec des pluies temporairement orageuses, l’après-midi, sur le nord et localement sur les régions de l’ouest.

Le vent du secteur est sur le Nord et du secteur sud sur le Centre et le Sud, puis fort à relativement fort sur le sud avec des tourbillons locaux de sable et faible à modéré dans le reste des régions.

La température sera en hausse.